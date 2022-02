프링커코리아, CES 2022서 '프링커M' 공개 “비건 화장품 성분 잉크 사용”

프링커코리아㈜가 CES 2022서 비건 화장품 성분의 잉크를 사용하는 신제품 ‘프링커M’을 공개했다.

최근 ‘나의 취향’을 중시하는 MZ세대를 중심으로 개성을 표현하는 수단으로 타투가 새로운 뷰티 문화로 발전해 나가고 있는 가운데 프링커코리아㈜는 이러한 시장성을 미리 예측하고 소형 디지털 타투 프린터를 개발했다.

프링커코리아는 2015년 삼성전자 사내벤처에서 분사 후 타투 프린터 컨셉을 구현하고 이듬해 2016 리우 올림픽에서 삼성 홍보 부스를 방문한 수만 명의 관람객을 대상으로 템포러리 타투 프린팅 서비스를 선보이며 그 시장성을 확신했다.

이후 2018년 하반기 1세대 모델 ‘프링커PRO’를 출시하며 이를 상품화하는데 성공했다. 2020년 출시한 업그레이드 모델 ‘프링커S’는 북미/유럽 시장에서 선풍적인 인기를 끌며 코로나 사태에도 불구하고 매출 약 200만 달러를 기록했다. 해당 모델은 남녀노소 누구나 쉽고 빠르게 원하는 타투 도안을 순식간에 새길 수 있다.

반영구적이고 고통이 따르는 전통 타투와 달리, 안전하게 타투를 즐기고 지울 수 있어 매일 새로운 타투로 개성을 표현하고자 하는 이들은 물론 참신한 브랜드 홍보를 원하는 기업고객 사이에서도 러브콜을 받고 있다.

올해 1월에는 세계 최대 가전쇼 CES 2022에서 169g의 소형 타투프린터 ‘프링커M’을 출시했다. 미니 타투 시리즈 신제품 프링커M은 더욱 작고 콤팩트한 사이즈로 휴대성을 높이고, 기존 제품보다 더욱 저렴한 가격대로 형성되어 일반 소비자의 접근성을 한층 높인 보급형 모바일 타투 프린터다.

아울러 프링커가 사용하는 타투 잉크는 식약처 안전기준에 부합하는 비건 화장품 성분으로 제조되어 미국 FDA, 유럽 CPNP에 화장품으로 등록되어 있다. 저품질 염료가 아닌, 색조 화장에서 사용하는 고급 화장품 안료를 기반으로 하여, 강한 내수성과 내구성을 가지는 것이 특징이다.

프링커 전용 애플리케이션에서는 블랙워크, 만달라, 올드스쿨, 뉴스쿨 등 수만 가지의 타투 디자인을 무료로 이용할 수 있다. 이 중에는 타투 아티스트, 그래피티 작가, 캘리그래퍼, 웹툰 작가, 미술 작가 등 프링커와 협업한 수많은 아티스트들의 수준 높은 디자인도 있어 유저들의 반응이 뜨겁다. 또한 드로잉, 타이핑, 이미지 업로드 등을 통해 나만의 타투를 직접 만들 수도 있다.

이처럼 국내 스타트업이 “미니 템포러리 타투 프린터”라는 완전히 새로운 컨셉과 제품으로 신규 글로벌 뷰티 테크 시장을 개척하고 있는 가운데, 최근 국내 화장품 대기업에서도 유사한 컨셉으로 제품 개발, 출시 예정을 밝히면서 해당 시장이 급격하게 성장할 것으로 전망된다.

