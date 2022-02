에듀윌, 제57회 한국사능력검정시험 종료 즉시 ‘가답안 공개 생방송’ 진행

종합교육기업 에듀윌(대표 이중현)은 금일 오전 10시에 진행되는 2022년 제57회 한국사능력검정시험 종료 즉시 가답안을 공개 한다고 밝혔다.

제57회 한국사능력검정시험이 2월 12일(토) 오전 10시부터 전국 각지에서 진행된다. 금번 한국사 시험은 기본과 심화 과정 모두 진행되며, 합격자는 2월 25일(금)에 발표될 예정이다.

에듀윌 한국사는 매회 한국사 시험 종료 직후, 출제 기관 정답 발표에 앞서 가답안을 공개하고 있다. 이번 57회 한국사능력검정시험에서도 시험 종료 직후인 오전 11시 30분에 ‘가답안 공개 생방송’을 진행한다. 에듀윌 한국사 관계자는 “에듀윌 한국사가 발표한 가답안은 현재까지 총 21회 동안 실제 정답과 100% 일치할 만큼 높은 정확도를 보이고 있다”고 덧붙였다.

에듀윌 한국사가 진행하는 ‘가답안 공개 생방송’에서는 가답안 공개와 함께 다양한 프로그램이 진행된다. 실제 한국사 시험에 응시한 직원이 꼽은 어려운 문제에 대한 해설 프로그램과 함께, 57회 한국사 시험에 대한 총평과 분석 시간이 진행될 예정이다.

에듀윌 한국사는 매회 시험에 맞춰 수험생을 지원하는 다양한 프로그램을 진행 중이다. 시험 이틀 전 빈출 문제를 점검하는 ‘D-2 최종점검 생방송’과 ‘1급 합격전략 특강’ 등을 진행 중이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr