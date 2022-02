컴투스, 지난해 연간 최대 매출 5560억원 기록…"블록체인 플랫폼 본격화"

[아시아경제 이승진 기자] 컴투스가 지난해 서머너즈워의 글로벌 성과 등으로 연간 최대 매출을 달성했다.

컴투스는 지난해 전년 대비 9.2% 증가한 매출액 5560억원을 달성하며 연간 최대 매출을 거뒀다고 11일 공시했다.

지난해 영업이익은 527억원으로 전년 대비 46% 감소했다. 당기순이익은 1242억원으로 전년 대비 63% 증가했다. 영업이익 감소는 신규 사업 추진에 따른 인력 강화 영향이라고 컴투스 측은 설명했다.

지난해 4분기 역시 분기 최대인 1734억원의 매출과 112억원, 241억원의 영업이익 및 당기순이익을 기록했다.

컴투스 관계자는 "지난해 대표작 서머너즈 워를 비롯해 컴투스프로야구, 9이닝스 등 야구 게임 라인업의 지속적인 글로벌 성장을 기반으로, 신규 사업을 위한 투자 성과가 더해지며 역대 최고의 성적을 거뒀다"고 말했다.

컴투스는 이날 블록체인 및 메타버스 중심의 로드맵도 밝혔다. 컴투스는 웹 3.0의 가치에 중심을 둔 탈중앙화 프로토콜 경제 기반의 C2X 플랫폼을 본격 가동하고, 현실과 가상을 잇는 올인원 미러월드 메타버스 ‘컴투버스’를 선보이는 등 미래 디지털 시장 공략에 집중한다는 전략이다.

컴투스 그룹이 주도적으로 구축하는 C2X 플랫폼은 공정하고 투명한 시스템으로 세계의 다양한 게임들이 하나로 연결되는 대규모 오픈 생태계로 조성해 글로벌 게임 시장의 허브로 자리매김한다는 목표다. ‘서머너즈 워: 크로니클’을 비롯해 ‘서머너즈 워: 백년전쟁’, ‘낚시의 신: 크루’, ‘골프스타: 챔피언쉽’, ‘거상M 징비록’ 등 9종의 게임이 C2X 플랫폼에 합류하며, 이외에도 다양한 장르의 게임들이 생태계 확장에 참여할 계획이다.

컴투스의 메타버스 ‘컴투버스’는 가상 오피스 환경을 비롯해 다양한 사업별 파트너들과 연계한 생활·엔터테인먼트·커뮤니티 서비스를 제공하는 ‘넥스트 라이프 플랫폼’으로 설계된다. 2022년 가상오피스의 상용화를 시작으로 여러 서비스들이 순차적으로 오픈하며, 컴투버스 자산을 대체불가토큰(NFT)화하고, 토큰 이코노미 시스템으로 거래가 가능한 블록체인 메타노믹스 플랫폼으로 확장된다.

컴투스 관계자는 “세상의 모든 게임이 웹 3.0의 가치를 담은 C2X로 연결될 것이며, 세상의 모든 일상이 새로운 메타버스 월드 컴투버스로 투영될 것”이라며 “컴투스는 미래의 모든 산업을 관통하는 디지털 패러다임의 표준을 제시해 갈 것”이라고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr