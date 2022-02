기업용 채팅 솔루션 '톡플러스', 6개월만에 이용자 100만명 돌파

두 달간 이용자 60만명 급증…커뮤니티와 게임 분야 각각 50%·25% 비중

[아시아경제 김철현 기자] 애드엑스(대표 강율빈)는 기업용 채팅 솔루션 '톡플러스(TalkPlus)'가 서비스 출시 6개월만에 이용자 수 100만 명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

지난해 8월 출시한 톡플러스는 모바일 앱이나 웹페이지에 손쉽게 채팅기능을 추가할 수 있도록 소프트웨어 개발 도구를 제공하는 기업용 채팅 서비스다. 단순한 코딩작업만으로도 손쉽게 채팅 기능을 추가할 수 있는 것이 특징이다.

톡플러스는 웹이나 앱 서비스, 게임 내 채팅이나 커뮤니티 구현은 물론 기업들의 온라인 행사나 웨비나 진행시 대화창을 활성화 할 수 있으며 실시간 채팅을 필요로 하는 모든 서비스들의 이용이 가능하다. 현재 국내 수십개의 고객사들이 이용중이다.

이를 바탕으로 톡플러스는 지난해 하반기부터 이용자가 급증해 지난 12월과 1월에만 이용자 60만 명이 증가했으며 고객 비중은 모바일 커뮤니티와 게임 분야가 각각 50%, 25%를 차지하고 있다. 애드엑스는 톡플러스의 글로벌 버전을 올해 상반기 내 발표하고 영미권을 시작으로 해외 시장 진출을 본격화할 계획이다.

강율빈 애드엑스 대표는 "톡플러스는 특별한 마케팅 없이 서비스 고도화에만 집중해 왔음에도 불구하고 기존 고객들의 바이럴을 통해 신규 고객이 빠르게 증가하고 있는 상황"이라며 "다양한 서비스 모델을 비롯해 고객사들의 요구 사항을 반영한 서비스 개선에 힘쓰겠다"고 했다.

