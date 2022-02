쿠팡플레이, 美 스포츠 이벤트 '슈퍼볼' 독점 생중계

공연 '슈퍼볼 하프타임 쇼' 무대도 생중계 예정

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 쿠팡플레이에서 세계 최대 규모 단일 경기 스포츠 이벤트인 '슈퍼볼(Super Bowl)'을 생중계한다고 11일 밝혔다.

쿠팡플레이는 한국시간 14일 오전 8시 30분에 열리는 미국프로미식축구(NFL) 2021-22 시즌 마지막 경기인 슈퍼볼을 생중계로 전달한다. 국내 미식축구 팬들에게 꾸준히 NFL 중계를 제공해온 쿠팡플레이는 시즌을 마감하는 슈퍼볼까지 한국어 해설을 곁들여 라이브로 중계할 예정이다.

슈퍼볼은 NFL의 결승전으로 내셔널 풋볼 컨퍼런스(NFC)와 아메리칸 풋볼 컨퍼런스(AFC)의 결승팀이 단판 승부를 벌이는 스포츠 이벤트다. 미국에선 매년 2월 두 번째 일요일에 슈퍼볼이 열리며 해마다 단일 경기 시청자 수 1위를 기록하는 행사다.

쿠팡플레이는 슈퍼볼 경기뿐만 아니라 전반과 후반 사이에 펼쳐지는 '슈퍼볼 하프타임 쇼'도 생중계한다. 쿠팡플레이는 모바일, 태블릿, PC 웹사이트뿐만 아니라 스마트TV에서도 접속할 수 있다.

