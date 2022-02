SPC 그룹 라그릴리아, 딜리버리 특화 ‘잠실점’ 오픈

SPC그룹(회장 허영인)이 운영하는 이탈리안 캐주얼 레스토랑 ‘라그릴리아 (LAGRILLIA)’가 서울 송파구 잠실동에 12호점을 열었다고 밝혔다.

지하철 9호선 종합운동장역 인근에 188㎡, 46석 규모로 자리잡은 라그릴리아 잠실점은 주거지와 오피스가 혼재된 상권 특성에 맞춰 딜리버리/픽업 서비스를 강화한 것이 특징이다.

해피오더, 배달의민족, 쿠팡이츠 등 배달 어플리케이션에서 딜리버리/픽업이 가능하며 ‘해피오더’로 주문 시 드라이브 픽업 서비스도 제공한다. ‘드라이브 픽업’의 경우, 교통 안전을 위해 지도상에 안내된 픽업 위치에서만 제품 수령이 가능하다. 라그릴리아는 잠실점 외에도 양재점, SPC스퀘어점, 광화문점 등 4개 매장에서 영업시간 내 드라이브 픽업 서비스를 제공하고 있다.

라그릴리아 잠실점은 다이닝 투고 ‘딜리버리/픽업 전용 세트메뉴 2종’도 운영한다. △새우버섯 샐러드, 플랫피자 1종, 파스타 2종, 채끝등심 스테이크, BBQ폭립 플래터, 갈릭 라이스, 스윗포테이토 프라이즈, 탄산음료 2잔이 포함된 4~5인용 홈다이닝박스 △새우버섯 샐러드 또는 플랫피자 택1, 파스타 1종, 채끝등심 스테이크, 갈릭 라이스, 스윗포테이토 프라이즈, 탄산음료 2잔으로 구성된 2~3인용 듀오박스 등이다.

한편, 라그릴리아는 잠실점 오픈을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다. ‘해피오더’를 통해 잠실점에서 픽업 또는 드라이브 픽업 주문 시, 차량용 컵홀더를 선착순 20명에게 증정한다. 또, 10일부터 13일까지 라그릴리아 공식 인스타그램을 통해 다이닝 투고 체험단 신청서를 작성하면 5명을 추첨해 잠실점에서 픽업 또는 드라이브 픽업이 가능한 듀오박스를 제공한다. 쿠팡이츠에서는 20일까지 5만원 이상 주문 시 라그릴리아 전 점포(여의도파크원점, 청담점 제외)에서 사용 가능한 5천원 할인 혜택을 제공한다.

라그릴리아 관계자는 “많은 고객들이 보다 편리하게 이용할 수 있도록 딜리버리 특화매장을 선보였다”며, “앞으로도 라그릴리아만의 개성과 차별화된 맛을 담은 다양한 메뉴를 선보이겠다”고 말했다.

