샘플하우스 오픈, "양평 이아소 전원마을" 분양

경기도 양평군 양동면 금왕리 일대에 ㈜에이치티앤씨는 전원주택·펜션 건축용 단지 '양평 이아소 전원마을'을 분양하고 있다.

양평이아소 전원마을은 전체 부지면적이 6만6110여㎡(2만여평)로 전원주택·펜션 단지로 전체 부지 가운데 2만7224㎡(8235평), 60개 필지를 선착순 분양한다.

분양면적과 주택 크기는 소비자의 취향에 따라 선택할 수 있으며, 가격대도 1억원대~3억원대로 다양하다.

양평 이아소 전원마을은 단지 전체가 남향, 또는 남동향으로 햇살이 잘 드는 데다 소하천이 단지 중앙을 가로 지르고 단지 상단에는 수변공원이 조성돼 주거환경도 뛰어나다.

또 단지의 도로를 원형으로 구성해 차량주차는 물론 차량의 출입을 원할하게 만들었으며 도로의 경사도가 전체적으로 8도~9도로 완만해 산책하기도 수월하며 각 개별필지마다 높은 시야성을 확보했으며 단지 전체의 전선을 모두 지중화하는 고급화 설계를 적용했다.

더불어 단지 인근에 약 2700평 정도의 부지를 공원처럼 이용할 수 있는 힐링캠프는 계획 중이다. 간단한 운동기구, 정자, 그네 등등 간단한 산책로가 될 수 있어서 또다른 휴식공간의 역할이 기대된다. 여기에 코인을 이용한 슈퍼와 카페가 단지 초입에 힐링샵이 들어설 예정이다.

경사도가 완만한 산자락에 들어서는 전원주택·펜션 단지 바로 옆 양평치유의숲 임도를 두르는 30㎞ 길의 산악자전거(MTB) 도로 이용이 편리하고 두물머리·세미원·남한강자전거길·양평물소리길·들꽃수목원·쉬자파크·용문사 등이 가깝다.

'양평 이아소 전원마을' 바로 옆에 위치한 국립양평치유의숲은 삼각산(538m) 남쪽자락에 위치하여, 온열치유실, 명상움막, 무인건강관리시스템 등의 다양한 치유시설 및 대상별 전문적인 치유프로그램을 이용할 수 있다.

각종 레저시설 이용도 편리하다. 단지에서 차로 25~30분 거리에 오크밸리·대명비발디 등 리조트가, 5~20분 거리에는 더스타휴CC·옥스필드CC·신라CC 등의 골프장이 있다.

주변 생활 인프라 이용도 편리하다. 단지에서 차로 5~7분 거리에 양동면사무소·하나로마트·농협·우체국·도서관 등이 있고 유치원과 초중고교 등 교육시설도 잘 갖춰져 있으며, 양동 보건지소가 300m, 원주 세브란스기독병원이 30분, 서울아산병원이 60분 거리에 있다.

양평 이아소 전원마을은 서울 잠실까지는 약 60분, 한남대교까진 약 70분 정도면 갈 수 있다. 특히 광주원주고속도로 동양평IC가 단지에서 차로 9분 거리에 불과해 약 50분 정도면 분당·판교신도시까지 도착이 가능하다. 무궁화호가 하루 왕복 20회 운행되는 단지 인근 중앙선 양동역을 이용하면 서울 청량리역까지 52분이면 갈 수 있다.

주변 개발에 따른 수혜도 기대할 수 있다. 우선 양평 이아소 전원마을 인근 양동면 일대 6만㎡의 부지에는 양평 유일의 산업단지인 양동일반산업단지가 2022년에 착공에 들어갈 예정이다. 여기에 수도권 제2순환고속도로 양평~화도 구간까지 2022년 말께 개통되면 접근성이 한층 더 좋아지면서 지역 부동산 가치도 상승할 것이란 전망이다.

양평 이아소 전원마을은 샘플하우스를 운영 중이다.

