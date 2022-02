한양, ‘오산세교 한양수자인’ 사이버 견본주택 오픈

[아시아경제 황서율 기자] 한양은 ‘오산세교 한양수자인’ 사이버 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 11일 밝혔다.

오산세교 한양수자인은 경기 오산시 서동 일대에 지하 2층~지상 최고 29층 8개동, 전용면적45~84㎡, 786가구 규모이며, 이 중 127가구를 일반분양으로 공급한다.

한양에 따르면 오산세교 한양수자인은 오산 세교2지구와 동일한 생활권을 공유할 것으로 보인다. 세교2지구 개발이 마무리되면 상권, 학교 등 각종 인프라를 편리하게 이용할 수 있을 것으로 전망했다.

단지 내에는 피트니스센터, GX룸 같은 주민 운동시설을 비롯해 입주민 전용카페, 경로당 등 주민공동시설도 조성될 예정이다.

오는 21일 특별공급을 시작으로 22일 1순위 해당지역, 23일 1순위 기타지역, 24일 2순위 청약접수를 진행하며, 당첨자는 내달 3일 발표할 계획이다.

