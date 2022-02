파주시 "비상관로로 단수 일부 지역 상수도 공급 재개"

단수 사고 원인은 공릉천 강바닥 매설 상수도 관로 파열

[아시아경제 라영철 기자] 경기 파주시는 "9일 밤부터 발생한 금촌동, 금릉동, 조리읍 등 지역의 단수 사고에 대응해 비상 관로를 연결, 일부 상수도 공급이 재개되기 시작했다"고 10일 밝혔다.

도에 따르면, 현재 금촌1동·2동·3동, 조리읍, 월롱면 영태6리 지역 등 2만 4000여 단수 세대 중 1만 7000여 세대는 정상적으로 수돗물이 공급되고 있다.

그 외 7000여 세대는 비상관로 안전성 확인 과정과 수돗물 도달 시간 소요에 따라 원활히 공급되지 못하고 있다.

시는 빠른 시간 내 정상적으로 수돗물이 공급되도록 조치하고 있다.

또한 비상관로를 통한 수돗물 공급 과정에서 일부 탁수가 발생하면, 수돗물 정상 공급 때까지 상수도 요금을 면제할 예정이다.

누수지점인 공릉천 강바닥은 난공사 구간으로 수자원공사에서 복구 작업을 위한 안전 시설물 설치 등 복구 계획을 세운 뒤 조속히 복구작업을 진행할 계획이다.

시는 사고 발생 직후 수자원공사와 함께 누수 지점으로 추정되는 교하파출소에서 금촌지역 연결 구간에 대한 누수 탐사를 진행해 이날 오전 5시쯤 공릉천 강바닥에 매설된 상수도 관로에서 파열된 것을 확인했다.

한편 지난해 4월에도 파주시 운정 3 지구 6공구 A4BL 서희 스타힐스 아파트 단지 수돗물에서 '흙탕물'이 나와 입주민들이 큰 불편을 겪은 바 있다.

