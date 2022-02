'40년만에 최고' 美 1월 물가 7.5%↑…10년물 국채금리 2% 돌파

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 올 들어 미국의 인플레이션이 더 가파르게 치솟고 있다. 1월 소비자 물가는 40년 만에 최대 상승폭을 기록하며 2개월 연속 7%대를 나타냈다. 시장 예상을 뛰어 넘는 인플레이션 지표가 확인되자 미국 10년 만기 국채 금리는 장중 한때 2%를 돌파했고, 뉴욕 증시는 하락세를 보이고 있다.

10일(현지시간) 미국 노동부는 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 7.5% 급등했다고 발표했다. 1982년2월 이후 최대 상승폭이다. 시장 예상치였던 7.3%를 훨씬 웃돈 것은 물론, 전월(7.0%)보다도 오름폭이 더 확대됐다. 1월 CPI는 전월 대비로도 0.6% 올랐다.

변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원CPI는 전년 동월 대비 6.0% 치솟았다. 이 또한 시장 전망치인 5.9%를 소폭 웃돈다. 전월 대비로는 0.6% 상승했다.

품목별로는 자동차, 에너지, 식료품 등 전 방위적으로 인플레이션이 두드러졌다. 에너지 비용은 전년 동월 대비 37% 올랐다. 전월 대비로도 0.9% 오름세를 나타냈다. 미국 내 인플레이션의 주요인으로 손꼽히는 중고차 가격 역시 전년 동월 대비 40.5% 치솟아 전체 물가 상승세를 견인했다. 다만 전월 대비로는 상승폭이 1.5%로 축소됐다. 주거 비용은 전년 동월 대비 4.4%, 전월 대비 0.3% 올랐다.

새해에도 인플레이션이 가속화하며 향후 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 등 긴축 행보가 더 빨라질 수 있다는 관측이 제기된다. 시장에서는 올해 3월부터 Fed가 최소 4~5회 금리 인상을 단행할 것으로 내다보고 있다. 2월에도 시장 예상치를 웃도는 인플레이션 지표가 확인될 경우 연내 금리 인상 횟수가 더 늘어나거나 한번에 0.5%포인트 인상 카드라는 고강도 카드가 펼쳐질 가능성도 나온다.

최근 미국 내 임금 인상, 국제유가 상승세 등은 향후 인플레이션 압박을 키우는 요소다. 지난주 공개된 미국의 1월 비농업 일자리는 시장 전망치의 4배에 달했고 시간당 평균 임금은 1년 전보다 5.7% 상승했다. 국제유가 벤치마크인 미국의 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 90달러 안팎을 기록 중이다.

1월 CPI가 시장 예상을 웃돌자 이날 오전 뉴욕 채권시장에서 미국 국채 금리는 뛰어올랐다. 지표 공개 직후 미국 10년 만기 국채 금리는 한때 2%대를 돌파했다가 1.98%대로 내려왔다.

뉴욕 증시의 주요 지수도 일제히 하락세다. 동부시간 기준 이날 오전 9시45분을 기준으로 기술주 중심의 나스닥지수는 전장 대비 1.19% 떨어진 1만4318선에서 움직이고 있다. 다우존스30산업평균지수는 0.37%, S&P500지수는 0.74% 하락세를 나타내고 있다.

LPL파이낸셜의 배리 길버트 전략가는 "1월 인플레이션이 또 시장을 놀라게하며 Fed가 공격적으로 나올 수 있다는 우려가 지속되고 있다"며 "인플레이션이 통제되고 있다는 분명한 징후가 나타날 때까지 Fed의 긴축 강화 가능성을 둘러싼 시장의 불안이 가시지 않을 것"이라고 전했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr