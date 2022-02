서울 강서구, 행정안전부 주관 ‘2021년도 지자체 혁신평가’ 우수기관 선정

고독사 예방 위한 강서이음콜 등 혁신 사업 좋은 평가 받아 표창 및 재정인센티브 확보

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 행정 혁신을 위한 노력을 인정받았다.

구는 행정안전부가 주관한 ‘2021년도 지방자치단체 혁신평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 밝혔다.

‘지방자치단체 혁신평가’는 매년 지방자치단체의 혁신 노력과 성과를 평가하는 것이다.

이번 평가는 전국 광역과 기초 243개 지방자치단체를 대상으로 진행, ▲기관 자율혁신 ▲참여와 협력 ▲포용적 행정 ▲신뢰받는 정부 ▲혁신 확산 및 국민체감 등 5개 항목에 대해 평가를 진행했다.

구는 모든 항목에서 고루 좋은 평가를 받으며 우수기관에 선정되는 성과를 거뒀다.

특히 구는 1인 가구 고독사 예방을 위한 ‘사람과 사람을 이어주는 강서이음콜’ 사업으로 좋은 평가를 받았다.

혼자 사는 중장년층 가구에 정기적으로 안부전화를 하는 인공지능 서비스인 ‘강서이음콜’은 코로나19 상황에서도 안전하게 돌봄 취약계층을 관리할 수 있어 고독사 예방에 크게 기여한 것으로 인정받았다.

또 협치 공론장 운영 등 민관 협치 사업을 통해 주민 의견을 정책에 적극 반영, 아동참여 위원회와 청년 공론장 등을 통해 각계각층 주민들의 구정 참여 기회를 확대한 점도 호평을 받았다.

이외도 ▲장애인 맞춤형 통합지원 서비스 제공 ▲다국어 자막으로 다함께 하는 강서소식 ▲지역사회와 함께하는 희망PC 나눔 ▲지역사회 중심의 청소년 안전망 선도사업 추진 등 주민들이 체감할 수 있는 다양한 혁신 사업들을 추진해 우수한 점수를 받았다.

구는 이번 우수기관 선정으로 표창과 더불어 재정인센티브를 받게 된다.

노현송 구청장은 “지속가능 발전을 위한 구의 혁신행정이 좋은 평가를 받게 돼 매우 의미 있게 생각한다”며 “이번 성과를 바탕으로 앞으로도 주민들이 체감하는 혁신 성과를 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

