김해 더큰병원 환자 안전·의료 서비스, 보건복지부도 ‘엄지 척！’

의료기관 평가인증원 3주기 급성기병원 인증 획득

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경남 김해에 있는 더큰병원이 보건복지부 산하 의료기관 평가인증원이 시행한 3주기 급성기 병원 인증조사에서 인증을 획득했다.

급성기병원은 환자가 입원해서 퇴원할 때까지의 과정인 급성기, 회복기, 유지기의 3단계 상태에 따라 치료가 가능한 병원을 말하며 응급이나 급성 질환을 치료할 수 있는 병원, 종합병원, 상급종합병원 등 의료기관을 총칭하는 의미로도 쓰인다.

보건복지부 의료기관 인증제도는 환자 안전과 의료서비스 질의 지속적 향상을 의료기관이 갖춰야 할 기본 가치로 두고 각 의료기관이 자발적으로 꾸준히 노력하도록 유도하고자 시행된다.

의료기관의 운영 실태를 종합적으로 평가해 기준에 부합하는 의료기관에 인증을 부여하는 제도이다.

3주기 급성기 인증 기준은 기본가치체계, 환자 진료체계, 조직관리체계, 성과관리체계의 4개 영역으로 구성된다.

김해 더큰병원은 3주기 인증 평가에서 환자 안전과 의료서비스의 질 부문 84개 기준, 450개의 조사항목에 대한 모든 평가 기준을 충족했다고 밝혔다.

기준 통과로 2022년 2월 7일부터 2026년 2월 6일까지 4년간 인증 자격을 유지할 수 있게 됐다.

더큰병원은 “2주기 의료기관 인증에 이어 약 4년 만에 3주기 인증을 다시 획득했다”며 “환자 안전 수준과 의료서비스의 질을 보건복지부로부터 공인받아 뿌듯하다”라고 말했다.

문성건 대표원장은 “코로나19라는 국가적인 위기 상황에서 인증 획득을 위해 준비하고 노력한 직원들의 노고에 감사를 전한다”며 “환자들이 믿고 찾을 수 있도록 안전하고 수준 높은 의료서비스를 제공하고자 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

