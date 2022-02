콱! 깨물다 이(齒) 나간다 … 대보름 부럼 깨기 위험해

대동병원, ‘치아 손상 돌이킬 수 없어’

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 오는 15일 정월대보름이 다가오니 오일장에 온갖 나물과 곡식이 가득하다.

정월대보름은 음력 설을 쇠고 처음 맞이하는 보름날로 오곡밥, 귀밝이술, 취나물 등 묵은나물, 김, 제철 생선을 먹으며 한 해의 건강과 소원을 비는 절기이다.

고싸움이나 쥐불놀이, 석전 등 행사도 하지만 종기나 부스럼을 예방하고 치아를 튼튼하게 하려는 뜻으로 날밤이나 호두, 은행, 잣, 땅콩 등 견과류를 어금니로 깨무는 풍속도 있다.

견과류는 주로 불포화 지방산으로 구성됐고 탄수화물, 단백질, 지방, 무기질, 비타민 등 각종 영양소가 풍부해 ‘슈퍼푸드’라 불린다.

오독오독 깨 먹는 재미와 고소한 맛은 일품이지만 평소 치아가 약한 사람이나 노약자는 딱딱한 껍데기가 있는 견과류를 먹다가 치아가 손상되는 경우가 있어 주의가 필요하다.

음식물이 입으로 들어오면 치아로 잘게 씹는데 견과류처럼 단단한 음식일수록 씹을 때 많은 힘이 필요하다.

씹는 힘을 저작력이라 하는데 견과류를 먹을 땐 다른 음식보다 더 강한 저작력이 필요해 씹을 때 치아가 깨지거나 임플란트나 보철물이 파손될 수 있다.

치아에 균열이 발생하면 치아의 겉을 둘러싼 상아질을 보호하는 법랑질의 연속성이 파괴될 수 있다.

먹거나 양치질을 하는 등의 자극이 치아 내부 조직으로 전달돼 치아가 시린 느낌을 받으며 음식을 섭취하거나 치아가 맞닿을 때 전기가 오는 것처럼 찌릿한 통증을 동반하게 된다.

치아가 깨지거나 균열이 생기면 부위나 정도에 따라 치료를 진행하게 되는데 한 번 손상된 치아는 회복시킬 수 없어서 대부분 다른 물질로 복구하는 치료를 하게 된다.

치료에 앞서 환자의 치아 맞물림 정도나 위치, 생활 습관 등을 확인하고 레진 등 복구에 사용할 물질을 선택해 손상된 부위를 메운다.

손상이 심하면 인레이 혹은 크라운 치료, 신경치료 등을 고려할 수도 있으며 복구 자체가 힘들면 발치하기도 한다.

치과 치료는 빠르면 빠를수록 자연치아를 지킬 수 있는 가능성이 높아진다.

초기 치아 손상을 대수롭지 않게 여겨 방치하면 잇몸 등에 염증이나 감염이 발생해 치료 기간이 길어지거나 자연치아를 잃을 수 있다.

한 번 망가지면 돌이킬 수 없는 치아 손상을 예방하려면 평소 단단하고 질긴 음식을 삼가는 것이 좋으나 먹어야 한다면 최대한 잘게 잘라 천천히 씹고 양쪽 치아로 씹어야 한다.

이갈이나 이를 악무는 습관 등이 있다면 교정해야 하며 올바른 양치 습관과 주기적인 구강검진으로 구강 건강을 유지해야 한다.

대동병원 성화식 치과 과장은 “건강한 성인이라도 임플란트를 포함해 치아 보철물이 있다면 주의해야 하며 딱딱한 음식을 먹고 치아 통증이나 시큰함을 느꼈다면 참지 말고 가까운 치과에 가서 꼭 상태를 확인해야 한다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr