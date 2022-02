우리 아이 등하교, 문자로 알려줘요! … 울산교육청, ‘안심알리미’로 초등생 안전 꽉 잡는다

119개 초교 1학년 1만758명 대상, 3억6000만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산교육청이 자녀가 안전하게 등하교를 했는지 알려주는 ‘등하교 안심알리미’ 서비스를 오는 3월부터 제공한다.

학생에게 지급된 전용 단말기로 통학버스 위치를 알리고 자녀가 학교에 도착했는지 하교했는지를 학부모에게 문자로 알려준다.

울산교육청은 등하굣길에서 생길 수 있는 각종 위험으로부터 학생을 보호하고자 서비스를 마련했으며 3억6000만원을 투입할 예정이다.

119개 초등학교 1학년생과 취약계층 자녀 등 안전에 취약한 학생 1만758명에 혜택이 주어지며 각 학교에서 서비스 제공 업체를 선정하면 올해 3월부터 내년 2월까지 지원할 계획이다.

교육청 관계자는 “올해도 학생들이 안전하게 학교에 다니고 학부모들이 안심할 수 있는 교육환경 조성을 위해 지원을 아끼지 않겠다”라고 말했다.

