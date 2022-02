설마 말고, 더욱 조심하세요! … 울주군, 토석 채취 허가지 안전 점검

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산시 울주군이 지역 내 토석 채취 허가지 현장을 돌아보며 안전 상태를 점검했다.

최근 경기도 양주 채석장 토사 붕괴로 작업자가 목숨을 잃고 경남 창원시 채석장에서 발파작업 준비 중 작업자가 크게 다친 사고가 있어 전국 지자체가 산업현장 안전 지키기에 앞다퉈 나서고 있다.

이선호 군수는 10일 군의 토석 채취 허가지 2곳을 방문해 추진사항과 안전기준 준수 여부를 살피고 근로자 안전사고 등 산업재해가 발생하지 않도록 주의 감독을 당부했다.

군은 오는 14일까지 지역의 토석 채취 허가지를 대상으로 토사유출 방지시설과 침사지 등 법적 의무사항은 물론 자체 안전보건 관리체계와 재해예방 계획 등을 점검할 예정이다.

이 군수는 “채석 작업 특성상 화약 사용과 각종 기계장비의 투입이 불가피한 만큼 발파 시 낙석, 토사 붕괴 등을 더욱 주의해야 한다”라고 말했다.

군 관계자는 “안전 환경이 잘 갖추어져 있는지, 근로자에 대한 안전교육은 꾸준히 실효성 있게 실시되고 있는지 등을 꼼꼼히 살펴 재해를 예방하고 계도 활동에 힘쓰겠다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr