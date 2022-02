정유진씨 별세. 이정태(KBS 뉴스영상콘텐츠부) 부인상, 정혜승 자녀상= 중앙대학교병원(흑석동) 장례식장 5호실, 발인 12일 오전 7시, 장지 서울시립승화원, 02)860-3505

