하이엔드 오피스텔 ‘펄세이 삼성’ 분양 진행 중

서울 강남구 삼성동 일대에 하이엔드 오피스텔 ‘펄세이 삼성’이 분양 중에 있다.

‘펄세이 삼성’은 서울지하철 7호선과 수인분당선이 지나는 강남구청역과 30m 거리에 위치하여 있어 더블 역세권을 자랑하고 있다. 또한 학동로와 선릉로가 교차하는 대로변에 위치하고 있기에 서울 전역을 이동하기에도 편리하다.

‘펄세이 삼성’이 위치한 삼성동 주변엔 대형 개발사업이 예정되어 있는데, 2028년 삼성역과 봉은사역 사이 1km 구간에 지하 7층, 52m 깊이로 조성되는 영동대로 복합개발은 코엑스~현대글로벌비즈니스센터(GBC) 지하까지 합치게 되면 잠실야구장 30배에 이르는 국내 최대 지하도시를 생성시킨다. 아울러 ‘강남 8학군’에 속하는 청담고등학교, 경기고등학교, 휘문고등학교 등 인근에 위치하고 있기에 교육을 위한 최적의 위치이다.

아울러 공급 규모는 지하 5층~지상 15층의 규모 오피스텔로 전용면적 61.96~102.11㎡ 주거용 오피스텔 54실로 구성되어 있다. 또한 2room 2bathroom의 구조로 3인 이상의 가족 단위에게도 적절하며 내부는 동선 분리가 되어 있고 전 타입 코너스위트 설계로 확장감을 느낄 수 있는 설계로 되어 있다.

또한 하이엔드 오페스텔에 걸맞게 입주민 전용 어메니티인 “6 Senses for Urban Life”를 제공한다.

이는 “도심 속 모던 하이엔드 라이프를 위한 여섯가지의 감각” 이라는 컨셉으로 루프탑 스파 “Cloud 9 Spa (클라우드 나인 스파)”, 바비큐 가든 “Meat Up (밋업)”, 일식 파인다이닝 “ICHI-NO-AJI”, 스크린 골프 룸 “Club 54”, 와인 라이브러리 “Wine & Paper”, 최고급 음향/영상시설과 편안한 시팅, 테이블이 갖춰진 “Sounds Good”이 있다.

‘펄세이 삼성’은 분양홍보관을 오픈하여 운영 중에 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr