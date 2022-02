신제주 도심 생활권과 제주 자연을 동시에… ‘더샵 연동포레·더샵 노형포레’ 이달 분양

- 생활, 교육, 여가 등 우수한 주거 인프라 갖춘 신제주 생활권

- 한라수목원, 오름 등 풍부한 자연환경 속 숲세권 단지

도심의 편리한 인프라를 누리면서도 쾌적한 환경과 전원 라이프를 모두 누릴 수 있는 주거시설이 제주시에 들어선다. 제주특별자치도 제주시 연동에 들어서는 ‘더샵 연동포레’와 제주시 노형동에 들어서는 ‘더샵 노형포레’가 2월 동시 분양 예정이다.

더샵 연동포레·더샵 노형포레는 숲과 마주한 자연환경을 갖춘 데다 도심 생활권을 동시에 누리는 입지에 들어선다. 우선 CGV, 이마트, 롯데마트 등 다양한 편의시설부터 행정기관, 대형 의료시설까지 주변에 갖춰져 있다. 제주국제공항 인근 노형오거리 상권도 인접해 있어 상업시설을 이용하기에도 좋다.

여기에 한라초, 노형중, 제주고, 시립도서관이 주변에 있어 교육 걱정이 없는 학세권 단지다. 주변에 고등학교 신설도 추진 중이어서 교육 여건은 더욱 향상될 전망이다. 뿐만 아니라 노형동 학원가도 가까이 있다.

쾌속 교통망도 갖췄다. 부림랜드~1100도로(예정)와 제주고~오광로(예정), 1139도로 등을 이용해 제주 전역으로 빠르게 이동할 수 있다. 제주항과 제주국제공항 등을 통해 서울을 비롯한 전국 각지로 수월하게 오갈 수도 있다.

더샵 연동포레·더샵 노형포레는 연동과 노형동의 도심 생활권을 누리는 핵심 입지에 들어서면서 숲의 여유를 품은 곳에 위치해 쾌적한 주거단지로 조성되는 점도 강점이다. 한라수목원, 수목원 테마파크, 오름 등 천혜의 자연환경에 둘러 싸인 만큼 깨끗한 공기를 자랑한다.

두 단지는 제주에 처음 진출하는 포스코건설 더샵의 브랜드 가치도 경험할 수 있다. 제주에서 보기 드문 여유로운 중대형 평면으로 설계되는가 하면 4.5Bay 위주의 구조가 적용된다. 입주민의 라이프 스타일에 따라 다양하게 활용할 수 있는 지복층 설계(1층타입)와 테라스 특화설계(4층타입)도 선보이며 세대 내부는 대형 평면의 장점을 누릴 수 있도록 할 계획이다.

입주민들은 창고, 헬스장, 세대정원, 클린하우스, 어린이놀이터 등 커뮤니티 라이프도 누릴 수 있다. 지상의 차량 동선을 최소화한 지하주차장으로 설계해 쾌적하고 안전한 단지로 조성되며, 넉넉한 주차 공간이 제공돼 주차 스트레스를 줄여 준다.

인근 공인중개사무소 관계자는 "완벽한 도심 생활 인프라에 오름과 숲 등 자연환경까지 다 갖춘 단지는 제주 내에서도 드물어 이달 나온다는 더샵 연동포레와 더샵 노형포레에 대한 관심이 뜨겁다"며 "게다가 제주의 첫 더샵 브랜드 단지로 일찌감치 지역민들의 기대를 받고 있다"고 말했다.

더샵 연동포레·더샵 노형포레는 현재 제주특별자치도에 거주하고 청약통장가입 기간이 6개월 이상이면 1순위 청약이 가능하다. 100% 추첨제로 청약을 받기 때문에 가점에 상관없이 당첨 가능성이 열려 있다. 만 19세 이상이면 세대주 및 세대원 모두 청약이 가능하고, 전매제한과 재당첨 제한도 없다. 유주택자나 다주택자도 청약할 수 있다.

더샵 연동포레는 제주도 제주시 연동 일원에 들어서며 총 40세대 규모다. 더샵 노형포레는 제주도 제주시 노형동 일원에 들어서며 총 80세대 규모다.

견본주택은 2월 오픈 예정이다.

