[아시아경제 문혜원 기자] 파파존스 피자는 오는 15일까지 6일간 하트씬 피자 3종을 기간 한정 30% 할인된 금액으로 판매한다고 10일 밝혔다.

하트씬 피자는 하트 모양 씬 도우에 고구마 무스가 둘러진 파파존스 피자의 발렌타인데이 시즌 메뉴다.

종류는 하트씬 수퍼 파파스, 하트씬 페퍼로니, 하트씬 가든 스페셜 3가지며, 패밀리 사이즈로만 마련된다.

주문은 파파존스 피자 자사 채널(홈페이지, 모바일 웹 또는 앱)을 통해 가능하다. 관심 고객은 이벤트 기간 내 자사 채널에서 취향에 맞는 피자와 하트씬 도우를 선택하고 주문 결제하면 할인이 자동 적용된다.

