[올림픽] 황대헌, 쇼트트랙 남자 1500ｍ서 한국 선수단 첫 금메달

[아시아경제 서믿음 기자] 쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 황대헌(강원도청)이 한국 선수단에 2022 베이징 동계올림픽 첫 금메달을 안겼다.

황대헌은 9일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 1500m 결승에서 2분9초219의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 우승했다.

2위는 스티븐 뒤부아(캐나다·2분9초254), 3위는 세묜 옐리스트라토프(러시아올림픽위원회·2분9초267)가 기록했다.

함께 결승에 진출한 이준서(한국체대)는 5위, 박장혁(스포츠토토)은 7위에 랭크돼 아쉽게 메달을 획득하지 못했다.

반면 이날 중국 역시 남자 1500m에 3명이 출전했지만 아무도 결승에 오르지 못했다. 쑨 룽과 장 티안이는 준준결승에서 하위권에 머무르며 일찌감치 탈락했고, 이번 대회 혼성계주 2000m와 남자 1000m 금메달을 목에 걸었던 런쯔웨이는 준결승에서 반칙을 범해 실격했다.

쇼트트랙 남자팀은 이제 11일 열릴 남자 500m 예선과 5000m 계주 등을 남겨두고 있다

