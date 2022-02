[아시아경제 장세희 기자]코로나19 확진자가 속출하는 가운데 9일 오후 9시까지 이미 5만명에 가까운 확진자가 발생한 것으로 집계됐다. 집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 10일 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 늘어 5만명대 후반 이상일 가능성이 크다.

방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 모두 4만8437명으로 집계됐다. 전날의 4만944명보다도 7493명 많다.

설 연휴와 주말·휴일을 거친 탓에 확진자 수는 급격하게 늘고 있는 상황이다. 방역당국은 이달 말께 하루 13만∼17만명의 확진자가 발생할 것으로 전망한 바 있다.

신규 확진자는 수도권에서 3만786명(63.6%), 비수도권에서 1만7651명(36.4%) 발생했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr