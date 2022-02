서울 노원구 주택서 불…1시간 20분 만에 진화

1시간 20여 분만에 진화

[아시아경제 장세희 기자]9일 오후 6시 23분께 서울 노원구 상계동의 한 단층 주택에서 불이났다.

신고를 받고 출동한 소방대원에 의해 불은 1시간 20여 분만에 진화됐다. 이 불로 다친 사람은 없었다.

한편 소방 당국은 정확한 사고 경위와 재산 피해 규모를 조사하고 있다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr