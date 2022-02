장하성·김상조, 디스커버리 펀드에 투자(종합)

경찰, 투자자 실명·투자액 기록된 'PC 파일' 확보

[아시아경제 장세희 기자]디스커버리자산운용(디스커버리)의 사모펀드 환매중단 사건을 수사 중인 경찰이 장하원 디스커버리 대표를 소환 조사한 가운데, 장 대표의 친형인 장하성 주중대사와 김상조 전 청와대 정책실장도 디스커버리 펀드에 투자한 사실이 확인됐다.

9일 서울경찰청 금융범죄수사대는 오전부터 특정경제범죄가중처벌법상 사기와 자본시장법 위반 혐의를 받는 장 대표를 불러 조사했다. 경찰은 장 대표가 펀드 판매를 통한 수익이 없는 상황에서 신규 투자자가 낸 투자금을 기존 투자자에게 수익금으로 지급하는 이른바 '폰지 사기' 수법을 쓴 것으로 보고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 또 지난해 7월 디스커버리 사무실을 압수 수색해 펀드 투자자의 실명과 투자액이 기록된 PC 파일을 확보한 것으로 알려졌다.

이 파일에는 장하성 중국대사 부부가 2017년 7월 약 60억원을 펀드에 투자했다는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 아울러 김상조 전 청와대 정책실장이 4억여원을 투자했고 고려대 교수들도 투자에 참여한 것으로 알려졌다.

한편 디스커버리 펀드는 2017∼2019년 하나은행과 IBK기업은행 등 시중은행과 증권사 등을 통해 판매됐으며 금융감독원에 따르면 지난해 4월 말 기준 환매 중단으로 은행 등이 상환하지 못한 잔액은 모두 2562억원가량으로 집계됐다.

