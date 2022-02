지방의정연수센터 개소 유공 전해철 행정안전부장관 감사패 수여

대한민국시도의회의장협의회(회장 김인호 서울특별시의회의장) 8일 지방의정연수센터 개소식에서 전해철 행정안전부 장관에게 감사패, 송하진 전라북도지사 및 송지용 전라북도의장에게 공로패 수여

[아시아경제 박종일 기자] 대한민국시도의회의장협의회(회장 김인호 서울시의회의장)는 8일 지방의정연수센터 개소식에서 전해철 행정안전부장관에게 감사패를, 송하진 전라북도지사 및 송지용 전라북도의장에게 공로패를 수여했다.

이번 감사패와 공로패는 지방의회를 중심으로 한 지방분권과 지방자치의 완성을 위한 지방의정연수센터 설립에 기여한 공로자를 대상으로 했다.

지방 의원의 정책능력 및 지방의회 사무처 직원의 전문성 강화를 위해 분야별 맞춤형 교육을 위한 지방의회 전문교육기관의 필요성이 지속적으로 제기됐다.

이에 따라 대한민국시도의회의장협의회와 대한민국시군구자치구의장협의회는 한 목소리로 지방의원 등을 위한 지방의정연수센터 설립 필요성을 정부에 공동 건의했었다.

감사패 및 공로패 수여식에는 전해철 행정안전부 장관을 비롯 송하진 전북도지사, 송지용 전북도의회 의장, 김인호 대한민국시도의회의장협의회장 등이 참석해 축하했다.

