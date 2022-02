고개 숙인 김혜경에…제보자 "그 많은 음식 누가 먹었나 되묻고 싶다"

김혜경, '과잉 의전' 의혹 9일 대국민 사과

제보자 "꼭 답해야 하는 질문엔 하나도 답 안 해"

[아시아경제 강주희 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자 김혜경씨가 공무원에게 사적 심부름을 시키고, 법인카드를 유용했다는 의혹에 대해 9일 사과한 가운데, 의혹을 제보한 전직 공무원 A씨는 "진정성이 느껴지지 않는 기자회견"이라고 비판했다.

A씨는 이날 측근을 통해 낸 입장문에서 "국민들이 어떻게 보셨을지 모르겠으나 개인적으론 진정성이 느껴지지도, 본질을 관통하지도 못한 기자회견이었다"며 이같이 밝혔다.

A씨는 "김씨가 답하지 않은 질문인 '법인카드 유용을 어디까지 인정하는지', '그 많은 양의 음식은 누가 먹었는지'를 기자들 대신 되묻고 싶다"며 "김씨는 (의혹을) 인정하고 사과한다면서도 정작 중요한 질문, 꼭 답해야 하는 질문에는 하나도 정확하게 답하지 않았다"고 지적했다.

앞서 김씨는 이날 오후 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 기자회견을 열고 "공직자 배우자로서 모든 일에 조심하고 공과 사를 구분해야 했는데 많이 부족했다. 국민 여러분께, 특히 제보 당사자께 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다.

김씨는 A씨에게 사적 심부름을 지시한 전 경기도청 5급 사무관 배모씨에 대해선 "성남시장 선거 때 만난 사이다. 오랜 인연으로 때로는 여러 도움을 받았다"고 밝혔다. A씨에 대해선 "도에 처음 왔을 때 배씨가 소개해줘서 마주친 게 전부"라며 "이후에는 소통하거나 만난 적이 없다"고 했다.

다만 김씨는 기자회견문 낭독 후 이어진 기자들의 추가 질문에는 원론적인 답변만 내놨다. '법인카드 유용 부분을 포함해 인정하는 사실관계는 어디까지인가'라는 질문에는 "지금 수사와 감사가 진행되고 있다고 들었다. 실체적 진실이 밝혀질 때까지 최선을 다해서 협조하고, 거기에 따라서 결과가 나오면 책임을 질 것"이라고만 답했다.

또 '많은 양의 음식이 자택으로 배달됐다는 데 이걸 식구와 함께 먹었느냐'는 물음엔 "A씨와 배씨의 관계를 몰랐다고 해서 책임을 회피할 생각은 없다. 저의 불찰이라고 생각한다. A씨는 피해자라고 생각한다"며 즉답을 피했다.

