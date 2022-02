[포토]크레타케이알 마포구에 홍삼세트 5000만 상당 기부

9일 전달받은 홍삼세트 대한노인회 마포구지회 통해 마포구내 경로당 155개소에 전달될 예정...채현일 영등포구청장, 오미크론 대응 다중이용시설 방역 점검

[아시아경제 박종일 기자] 건강기능식품 전문 기업 크레타케이알(회장 구회환)이 9일 마포구(구청장 유동균)에 홍삼세트 2300박스(환가액 5000만원 상당)를 전달했다.

이날 전달받은 홍삼세트는 대한노인회 마포구지회 (회장 박규철)를 통해 마포구내 경로당 155개소에 전달될 예정이다.

마포구청에서 진행된 기탁식에는 유동균 마포구청장을 비롯 박규철 대한노인회 마포구지회장, 구회환 크레타케이알 회장, 이창욱 크레타케이알 후원배우, 송제용 마포문화재단 대표 등이 참석했다.

채현일 영등포구청장이 9일 오후 신길종합사회복지관을 방문해 오미크론 변이 바이러스를 대응하기 위한 현장 방역관리 상황을 점검했다.

이날 채 구청장은 지역내 다중이용시설을 찾아 마스크 착용, 거리두기, 소독 실시 여부 등 코로나19 방역수칙 준수 사항을 점검했다.

채 구청장은 시설 근무자들을 격려, "많은 구민들이 이용하는 시설인 만큼 기본적인 방역 수칙이 현장에서 철저하게 지켜질 수 있도록 방역 관리에 최선을 다해달라"고 당부했다.

