저스트컴퍼니, 싱윈그룹과 우수 브랜드 성장 위한 전략적 제휴 체결

저스트컴퍼니는 중국 싱윈그룹과 지난 9일 서울 영등포구 싱윈그룹 한국지사에서 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 체결은 브랜드 컨설팅 및 온라인 마케팅 분야의 사업확장을 위한 계약으로, 양사는 전략적 제휴를 통해 각 기업의 역량과 자원을 활용해 마케팅 영역을 확대할 방침이다.

저스트컴퍼니는 클라이언트의 니즈를 바탕으로 마케팅 전략을 수립하고 정량적 목표를 설정한 뒤, 구글은 물론 네이버, 페이스북, 인스타그램 등 채널에 송출되는 광고 데이터의 효율을 더한 ‘퍼포먼스 마케팅’ 서비스를 제공하는 기업으로 데이터 분석을 통한 정밀하고 효율적인 마케팅을 제공하고 있다.

심천에 본사를 둔 싱윈그룹은 디지털 공급망 플랫폼 기업으로, 수출입 기업을 대상으로 컨설팅과 무역, 물류, 금융 서비스 등을 포괄하는 원스톱 공급망 솔루션을 제공한다.

특히 전략적 제휴를 통해 양사는 글로벌 우수 브랜드의 다양한 제품을 국내 시장에 성공적으로 런칭함과 동시에 K-POP에 이어 K-Culture까지 잇따른 성공으로 세계 시장의 관심을 모으고 있는 K-Brand 제품의 성공적인 해외진출을 위해 다양한 협업을 함께할 계획이다.

한편, 싱윈그룹은 지난해 4월 중국 최대 전자상거래 기업인 알리바바의 창업자 마윈 전 회장이 세운 원펑캐피탈과 카이신캐피탈, 하베스트인베스트먼트의 주도로 미래에셋으로부터 6억 달러(약 6670억원) 규모 시리즈C 투자 라운드에 성공한 바 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr