그린스토어-농협, 식품 R&D 및 상품개발 위한 MOU 체결

㈜그린스토어(공동대표 박영창/김건수)는 최근 농협경제지주㈜식품R&D연구소와 국내산 농산물 활용 건강기능식품 개발을 위해 ‘식품 R&D 및 상품개발 업무협약(MOU)’을 체결했다고 9일 밝혔다.

이번 협약은 우리 농업의 부가가치 향상을 위하여, 양사 간의 상호 신뢰를 바탕으로 식품소재 기초연구 및 신상품개발 분야 전반에 대한 협력을 강화하고자 체결하게 됐다.

그린스토어와 농협경제지주 식품R&D연구소는 기존 건강기능식품 소재들의 수입의존도가 높음을 인지하고 국내산 농산물을 활용한 건강기능식품 개별인정 소재를 발굴함으로써 해외 원료에 대한 의존도를 낮추고 작물의 재배, 수확, 가공, 상품화 전반에 대한 공동연구를 통해 국내산 농산물의 부가가치를 높임으로 우리 농업의 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

그린스토어 관계자는 "양사 간의 이번 MOU 체결을 통해 국내 토종 농산물에 대한 심도 있는 연구를 추진함으로, ㈜그린스토어가 국내 100만 농가와 함께 상생할 수 있는 사회적기업으로서의 가치 실현이 가능할 것으로 기대한다"고 강조했다.

한편 올해 창립 11주년을 맞이한 ㈜그린스토어는 전국 1만2천여 개 약국에 입점해 70여 종류의 다양한 건강기능식품을 선보이고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr