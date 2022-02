라이프웨어 브랜드 피에이티(PAT), 배우 이시영 모델 발탁

프리미엄 라이프웨어 브랜드 피에이티(PAT)가 배우 이시영을 모델로 발탁했다.

피에이티는 다방면에서 활약을 펼치며 남녀노소의 사랑을 한 몸에 받고 있는 배우 이시영과 함께하는 광고 캠페인을 통해 브랜드의 강점인 에이지리스한 디자인과 고급스러운 디테일을 내세워 전 세대를 아우르는 커뮤니케이션을 강화한다는 전략이다.

브랜드는 이시영 모델 발탁과 동시에 22SS시즌 광고 및 화보 촬영을 진행했다. 이시영은 이번 촬영에서 고급스러운 캐주얼 룩을 멋스럽게 소화하며 스타일리시한 봄 패션을 선보였다. 특히 첫 촬영임에도 불구하고 다채로운 포즈로 콘셉트를 완벽 소화하며 현장 분위기를 밝게 이끌었다는 후문이다. 이시영의 광고와 화보는 모두 이번 S/S시즌에 순차적으로 공개될 예정이다.

브랜드 관계자는 “배우 이시영만의 건강하고 유쾌한 매력이 피에이티와 만나 긍정적인 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”고 밝혔다.

㈜독립문에서 전개하는 피에이티는 심플하면서도 세련된 제품과 세심한 배려로 고객들을 위한 진심을 담은 옷을 만드는 브랜드다. 오랜 노하우로 고객들의 라이프 스타일에 맞춰진 옷을 개발, 진정한 편안함을 선사한다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr