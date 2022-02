“메디아나” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다

* 본 기사를 통해 단순 무료신청해주신 한*희님 외 24명 단 하루 만에 고수익 달성!

“메디아나” 후속 급등주입니다.

바닥에서 빠르게 치고 올라갈 급등주!! 저점에서 매수하고 대박 터지자!!

▶▶ “메디아나” 후속株 매수기회! 제대로 상한가 보고 싶으시다고요? 지금 바로 클릭하고 신청하세요 => [1분이내 문자 발송]

‘o o o’ 오미크론 경구용 치료제 임상2상승인! + 글로벌임상 동시 진행!

부작용도 없이 완벽한 ‘o o o’ 치료제! 글로벌 대형 제약사 문의 폭발

글로벌 임상 대행기관 One PICK!! 역대 속도 개발 완료! 결과발표 즉시 수출임박!

300조 세계시장을 독식할 세계 최초의 신약개발과 동시에 터진 수요로 작년 매출만 15배가 넘는 실적 달성!

특히 글로벌 임상3상 종료조차 얼마 남지 않았습니다.

시장에 노출되는 순간 당장 800% ↑↑ 직행!

▶▶ 바로 '3연상' 터질 코로나19 세계최초 신약개발+美 승인! 관련주! [클릭] ▶▶ 지금 바로 확인하시고 오늘 매수하시면 ‘上’ 직행 유력!

중화 항체 25배 감소! 약 100억배 이상, 국내 기업 물량확보 가속화!!

외인, 기관은 이미 유통물량의 절반 가까운 물량 매집 中!

**회원 실제 후기**

"혼자 주식할 땐 5년동안 못 봤던 수익을 이제는 맨날 봐요. 문자가 오면, 길게 생각 안하고 바로 삽니다. 100% 신뢰하니까요. 직장인 쥐꼬리 월급으로 막막했는데... 정말 감사합니다... 착하게 살았더니 이렇게 복을 받네요... 감사합니다! (VIP 박O원 회원, 38세)

이미 오를 대로 오른 종목, 무리하게 진입하실 필요 없습니다.

이 종목으로 승부하면 됩니다!

확실하게 수익 낼 수 있는 “이 종목” 지금 바로 무료체험 신청하고 확인하세요!

여러분의 선택을 기다리고 있습니다.

▶▶ 혼자 대응하기 버거우신 분들은 지금 바로 신청하고 실패의 지름길에서 탈출하세요! !=> [무료종목 받기]

[최근 상한가 적중]

*22.02.03 에스디바이오센서(137310) 上 적중!

*22.01.28 경남제약(053950) 2上 적중!

*22.01.26 대원전선(006340) 上 적중!

*22.01.21 오토앤(353590) 2上 적중!

*22.01.18 한국석유004090) 上 적중!

*22.01.12 에이비엘바이오(298380) 上 적중!

*22.01.11 피제이전자(006140) 上 적중!

*22.01.04 로스웰(900260) 上 적중!

*21.12.27 웰바이오텍(010600) 上 적중!

*21.12.20 한국전자인증(041460) 上 적중!

*21.12.16 제이엘케이(322510) 上 적중!

*21.12.09 알로이스(297570) 上 적중!

*21.12.03 액션스퀘어(205500) 上 적중!

[오늘의 관심주]

유유제약 유유제약 000220 | 코스피 증권정보 현재가 8,430 전일대비 1,250 등락률 +17.41% 거래량 11,924,527 전일가 7,180 2022.02.09 13:07 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장역대급! 치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다임상3상완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한번의 역사 기록! close 메디아나 메디아나 041920 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 1,790 등락률 +29.88% 거래량 5,495,601 전일가 5,990 2022.02.09 13:06 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 메디아나, 재택치료 소식에 장 초반 상한가임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!메디아나, 작년 4Q 영업익 32억…전년比 59%↑ close 피에이치씨 피에이치씨 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 65 등락률 +3.90% 거래량 24,171,479 전일가 1,665 2022.02.09 13:07 장중(20분지연) 관련기사 피에이치씨, 카타르 코로나19 신속진단키트 수출 시작치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다[특징주]피에이치씨, 신속 항원진단키트 조건부 허가·美 수출 재개 등 강세 close 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 10,550 전일대비 2,430 등락률 +29.93% 거래량 5,497,894 전일가 8,120 2022.02.09 13:07 장중(20분지연) 관련기사 1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다“제2의 씨젠” 나왔습니다! 임상3상 관련株 또 한번의 역사 기록! [e 공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 현대바이오 현대바이오 048410 | 코스닥 증권정보 현재가 31,700 전일대비 2,050 등락률 +6.91% 거래량 4,742,547 전일가 29,650 2022.02.09 13:07 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정현대바이오, 코로나19 경구제 임상 2상 통합 진행현대바이오 "코로나19 치료제, 3일 복용 오미크론 완치 임상2상서 확인키로" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.