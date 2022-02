엘텍코리아, 수소에너지 사업 본격화...스마트에너지 사업 전문 계열사 ‘엘텍UVC’ 설립

엘텍코리아(대표 김세호, 김세진)는 수소에너지 사업 부문의 글로벌 경쟁력을 강화하고 본격적인 해외 시장 진출을 위해 엘텍UVC를 설립하고 계열사로 편입한다고 9일 밝혔다.

엘텍UVC는 수소 개발 사업 선도를 목적으로 엘텍코리아와 에너지 종합 컨설팅 전문기업 유브이씨(대표 이지영)가 전략적 파트너로서 공동 투자하여 설립한 합작법인이다.

합작법인의 대표이사는 엘텍코리아 김세호 대표와 유브이씨 이지영 대표가 공동 대표로 겸직한다.

양사는 엘텍UVC를 통해 수소에너지 기반 스마트시티 사업에 속도를 내고, 본격적인 중동 스마트시티 시장에 진출한다는 계획이다.

엘텍코리아 김세호 대표는 “친환경 신재생 에너지의 중요성이 점차 높아지는 상황 속에 수소에너지 기반 스마트시티 개발 수요 역시 대폭 증가할 것으로 예상한다”라며 “엘텍UVC는 유브이씨 이지영 대표가 지난 15년 동안 중동 지역에 확보한 강력한 네트워크 바탕의 경쟁력으로 글로벌 시장을 선도해 나갈 것이다”라고 밝혔다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr