LG전자, 美서 초프리미엄 공략 가속화…'48인치 프렌치도어 냉장고' 첫 공개

[올랜도(미국)=아시아경제 조슬기나 특파원] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 가 미국에서 ‘48인치 프렌치도어 냉장고’를 첫 공개하며 ‘초(超)프리미엄 빌트인 시장’ 공략을 가속화한다. 이미 구매한 가전제품에 새 기능을 추가할 수 있는 ‘UP가전’도 미국 고객들에게 소개했다.

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 는 8일(현지시간)부터 사흘간 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 북미 지역 최대 주방·욕실 전시회 ‘KBIS 2022’에 참가한다고 밝혔다. KBIS는 매년 건축가, 인테리어 전문가 등 전 세계 빌트인 가전 고객들이 찾는 주요 행사다. 코로나19 여파로 온라인에 그쳤던 지난해와 달리 올해는 오프라인으로 열리고 있다.

2016년부터 매년 참가 중인 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 는 전시장 내 1003㎡ 규모의 부스를 마련했다. 올해 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 가 최초로 공개한 ‘48인치 빌트인 프렌치도어 냉장고’는 빌트인 가전 최상위 브랜드인 ‘시그니처 키친 스위트’의 신제품이다. 상단에 냉장 칸, 하단에 4개의 서랍으로 된 냉동칸을 배치해 총 6개 도어를 갖춘 것이 특징이다. 하단 냉동칸 중 한 칸은 제빙 서랍으로 호텔 라운지 등에서 쓰이는 원형 얼음인 크래프트 아이스를 만들 수 있다. 또 다른 칸에서는 냉장·냉동부터 와인 보관까지 5가지 모드를 원하는 대로 설정할 수 있다.

이와 함께 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 는 △가스레인지, 인덕션, 수비드 조리 기능을 모두 갖춘 48인치 프로레인지와 36인치 레인지탑 △아일랜드 식탁이나 조리대 아래에 서랍형으로 설치하는 언더카운터 컨버터블 냉장고와 와인셀러 등 차별화된 빌트인 제품을 전시했다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 는 최근 출시한 UP가전도 미국 시장에 선보였다. 제품을 구매한 후에도 업그레이드를 통해 새로운 기능을 추가할 수 있도록 해 혁신적 고객경험을 제공하는 것이 특징이다.

시그니처 키친 스위트 고객들을 위한 특별 서비스인 ‘씽큐 케어’도 공개했다. 이는 인공지능(AI)을 기반으로 제품의 작동상태를 분석하고 예상되는 고장을 고객에게 알려주는 서비스다. 이 밖에 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 는 스마트폰에서 각 가정에서 쓰는 에너지의 생산, 사용, 저장 현황을 실시간으로 관리하는 ‘LG 홈에너지솔루션’도 소개했다.

윤태봉 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 127,500 전일대비 3,500 등락률 +2.82% 거래량 371,901 전일가 124,000 2022.02.09 10:31 장중(20분지연) 관련기사 [韓산업 두뇌 인재난]글로벌 인재 모시기, 직접 뛰어든 총수들LG전자, 2022년형 ‘휘센 타워’ 구매고객에 최대 80만원 캐시백'MZ세대 모여라'…LG전자, 스탠바이미 댄스 챌린지 진행 close 북미지역대표 겸 미국법인장(부사장)은 "혁신적인 고객 경험과 차별화된 고객 가치를 인정받고 있는 시그니처 키친 스위트를 중심으로 글로벌 빌트인시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr