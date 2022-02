美 상업용 부동산에 外人 투자 러시…한국도 달린다

외국자본 투자만 708억달러…코로나 이전 수준 회복

[아시아경제 김현정 기자] 미국의 상업용 부동산 시장에 외국자본 투자가 몰려들며 코로나19 사태 이전 수준을 회복한 것으로 나타났다. 한국도 미국의 저금리를 활용해 적극적인 투자에 나서며 투자자 명단 상위권을 이어갔다.

월스트리트저널(WSJ)은 8일(현지시간) 상업용 부동산 시장 분석업체인 리얼 캐피털 애널리틱스 자료를 인용해 지난해 외국 자본이 구입한 미국의 상업용 부동산의 총액이 708억달러(한화 84조8000억원)로 집계됐다고 보도했다. 이는 코로나19가 확산된 2020년의 2배 규모로, 팬데믹 이전인 2018년(946억 달러) 이후 최고 수치다.

외국자본의 투자 비중은 지난해 미국의 총 상업용 부동산 취득의 8.5%를 차지했는데, 이는 팬데믹 유행 이전인 2019년과 같은 비율이다.

WSJ은 지난해 미국의 상업용 시장을 사들인 대표적인 국가로 캐나다와 싱가포르, 한국, 영국을 지목했다. 한국은 2019년만 해도 미국 상업 부동산 시장에 투자한 외국 투자자 중에서 10위(3.7%)였지만, 코로나19 사태 이후 미국이 초저금리 정책을 도입한 2020년에는 3위로 뛰어올랐다. 한국 투자자들은 초저금리 덕분에 환율 헤지 상품의 가격이 대폭 하락한 상황을 이용해 미국 상업용 부동산에 대한 투자를 늘렸다는 분석이다. WSJ은 2021년 외국 자본의 미 부동산 투자가 전년과 비교해 2배 수준으로 뛰어오른 것은 코로나19 방역을 위한 입국 제한이 완화된데다가 미국 경제가 회복된 요인이 크다고 분석했다.

지난해 외국 자본이 사들인 상업용 부동산은 창고, 임대용 아파트, 제약사 등 특정 업체를 위한 사무실 등인 것으로 알려졌다. 산업부문 부동산은 전체 투자의 34%, 아파트는 30%에 달했고 기존 해외 투자자들의 타깃이던 도심지역 오피스 시장은 14%에 불과했다.

또한 전통적 인기 투자처였던 동서부 해안지역보다 남동부 선벨트 지역에 대한 관심이 늘었다고 봤다. 또한 텍사스주(州)의 댈러스나 오스틴, 테네시의 내슈빌 등은 성장세가 가파르고 세율이 낮아 기업들에 인기가 높다.

지난해 외국 자본이 구입한 상업용 부동산의 64%는 주요 대도시가 아닌 지역에 위치한 것으로 조사됐다. 2019년(53%)에 비해 11%포인트 늘어난 수치다. WSJ은 외국 투자자들은 2022년에도 미국 상업 부동산 시장에 대한 투자를 늘릴 것으로 전망했다.

