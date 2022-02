"노동존중" 외친 이재명에…이준석 '김혜경 공무원 심부름' 언급

이준석, 이재명 페이스북에 직접 댓글

[아시아경제 윤슬기 기자] 한국노동조합총연맹(한국노총)의 지지 선언에 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "노동존중사회로 보답하겠다"고 화답했다. 이에 이준석 국민의힘 대표는 이 후보 페이스북에 직접 댓글을 달아 이 후보 배우자 김혜경씨의 '공무원 사적 심부름' 의혹을 언급하면서 날을 세웠다.

이 후보는 8일 자신의 페이스북에 "140만 한국노총 지지! 노동존중사회로 보답하겠다"는 글을 올렸다.

앞서 한국노총은 이날 서울 여의도에 있는 한국노총 대회의실에서 기자회견을 열고 제20대 대선에서 이 후보를 지지하겠다고 공식 선언했다. 한국노총은 "이 후보의 치열한 현장 행정 경험과 과감한 돌파력은 현재의 위기 상황을 극복하는 데 가장 최적화된 능력"이라며 "고난과 역경을 이겨내며 국민의 지도자로 성장해온 이 후보의 인생 역정이 끊임없는 도전과 응전으로 한국 현대사를 헤쳐온 한국노총의 역사성과도 부합한다. 앞으로 이 후보 당선을 위해 모든 역할을 다 하겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이 후보의 페이스북에 직접 댓글을 달아 김씨를 둘러싼 공무원 사적 심부름 의혹 등을 언급했다. 그는 "어떤 7급 공무원은 본인이 별정직 공무원으로 채용돼서 어디 가서 떳떳하게 말할 수 있는 공무를 수행하기를 기대했을 것"이라고 썼다. 이어 "누군가의 소고기를 사서 배달하는 역할 같이 공무원이 수행할 수 없는 행동을 인사권을 바탕으로 강요하는 행위가 근절되는 것이 노동존중의 근본일 것"이라고 꼬집었다.

한편, 경기도 총무과 7급 공무원 출신 A씨는 이 후보 경기지사 재직 당시 김씨가 개인 심부름을 지시했다고 제보한 바 있다. A씨는 이 후보 부부의 측근이자 자신의 상급자인 5급 사무관 배모씨의 지시를 받아 사적 심부름을 했다고 폭로했다. A씨는 김씨가 먹을 약을 대리 처방받는 등 김씨의 개인적인 일을 처리했다고 주장했다. 또 법인카드를 사적 유용해 이 후보 가족이 먹을 소고기·초밥 등을 구매했다고도 밝혔다.

