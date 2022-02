[올림픽]‘귀화선수’ 프리쉐, 썰매 전복에도 완주…루지 1인승 최종 19위

결승선 앞두고 썰매 전복…끝까지 경기 펼쳐

[아시아경제 김희윤 기자] 루지강국 독일 출신의 귀화선수 아일린 프리쉐(30·경기도청)가 의미있는 도전을 마무리했다.

아일린 프리쉐는 8일 오후 옌칭 국립 슬라이딩센터에서 열린 ‘2022 베이징동계올림픽 루지 여자 1인승에서 1-4차 합계 4분284를 기록했다. 4차 시기에 출전한 최종 20인 중 19위로 경기를 마쳤다.

같은 장소에서 앞서 열린 3차 시기에서 프리쉐는 59초055를 기록해 종합 19위에 올랐다. 상위 20위 안에 든 선수만 출전할 수 있는 4차 시기에 나서며 은퇴 전 유종의 미를 거뒀다.

특히 결승선을 앞두고 마지막 14, 15번 코너 구간에서 썰매가 전복됐지만 프리쉐는 이를 놓치지 않고 끝까지 레이스를 펼쳐 깊은 인상을 남겼다.

나탈리 가이센베르거(독일)가 3분43초454의 기록으로 올림픽 3연패를 달성했다. 이어 아나 베라이터(독일)가 3분53초947로 은메달을 획득했다. 동메달은 3분54초507의 타티야나 이바노바(러시아)가 차지했다.

루지 강국 독일 출신인 프리쉐는 독일대표팀에서 활약했다. 루지에서 은퇴했던 프리쉐는 평창올림픽을 앞두고 한국국적을 취득해 태극마크를 달았다. 두 번째 올림픽인 이번 베이징 대회에서 목표했던 15위는 달성하지 못했다.

아일린 프리쉐는 평창 이후 꼬리뼈, 손가락 등이 골절되는 부상으로 힘겨운 시간을 보냈다. 베이징 올림픽을 앞두고는 주행 중 두 팔이 부러지는 중상을 당했음에도 아픔을 이겨내고 올림픽 출전권을 확보했다.

이번 대회를 끝으로 은퇴를 선언한 프리쉐는 한국 루지 역사상 가장 좋은 성적을 기록하는 등 많은 족적을 남겼다.

