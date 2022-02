경찰, '박원순 피소 유출' 의혹 남인순·김영순 무혐의 불송치

[아시아경제 조성필 기자] 경찰이 고(故) 박원순 서울시장 성추행 혐의 피소 사실을 유출해 피해자 명예를 훼손한 혐의로 고발된 남인순 더불어민주당 의원과 김영순 전 한국여성단체연합 상임대표에 대해 무혐의로 결론내렸다.

8일 수사당국에 따르면 서울경찰청 반부패공공범죄수사대는 명예훼손 혐의로 고발된 남 의원과 김 전 대표에 대해 모두 무혐의로 결론 짓고 사건을 불송치했다. 경찰은 남 의원 등이 상호 또는 임순영 당시 서울시 젠더특보 등에 통화한 사실은 인정하면서도 이들에게 피해자에 대한 명예훼손의 고의는 없었다고 판단한 것으로 알려졌다.

남 의원과 김 전 대표는 2020년 7월 박 전 시장에게 피소 사실을 유출해 성추행 피해자의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받아왔다. 이 사건은 사법시험준비생모임(사준모)이 지난해 1월 국민신문고를 통해 이들을 검찰에 고발하면서 수사가 촉발됐다. 사건은 서울북부지검과 서울남부지검을 거친 뒤 검경 수사권 조정으로 인해 경찰로 이송됐다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr