'광주 아파트 붕괴' 피해자 가족 "마지막 분까지 품으로 보내줘 감사"

안정호 대표 "현산의 책임있는 사과·보상 전까지 장례 안 치를 것"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 현대산업개발 광주 신축 아파트 붕괴사고로 인한 마지막 매몰자까지 모두 수습된 가운데 피해자 가족 협의회가 구조 당국에 감사의 말을 전했다.

안정호 피해자 가족 협의회 대표는 "29일간의 사투 끝에 마지막 가족까지 가족의 품으로 보내줘 정말 감사드린다"며 "최선을 다해 주신 소방 구조대원들에게 감사하다"고 밝혔다.

이어 "슬프고 안타깝지만, 남은 여섯 가족들은 똘똘 뭉쳐 힘을 내고 현실적인 부분을 처리해 나갈 것"이라며 "지치지 않고 이 상황을 이겨내겠다"고 말했다.

그러면서 "현대산업개발의 책임있는 사과와 그에 맞는 보상이 있기 전까지 장례 절차는 진행하지 않겠다"며 "사고 현장 인근 텐트에서 지낼 것"이라고 주장했다.

더불어 "만약 현산이 무책임하게 나온다면 모든 역량을 총동원해 관련 내용을 알릴 방침이다"며 "내일부터 광주시와 서구, 법률구조공단, 민간법률자문단 등과 함께 대책을 논의할 예정이다"고 말했다.

또 "많은 도움을 주신 유관기관 관계자, 현장 노동자, 우리 모든 가족들에게 감사드린다"며 "이 상황을 알리기 위해 추운 데도 29일간 고생한 기자분들께도 정말 많이 감사드린다"고 덧붙였다.

