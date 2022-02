이용섭 광주시장 "현산, 아파트 붕괴 피해 복구에 모든 노력 다해야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용섭 광주광역시장이 현대산업개발에 신축 아파트 붕괴사고 피해 복구에 모든 노력을 다할 것을 강력히 촉구했다.

이 시장은 8일 광주 아파트 붕괴사고 매몰자 6명을 모두 수습한 직후 “현대산업개발은 부실시공으로 인한 붕괴사고로 소중한 시민들이 목숨을 잃고 재산상의 피해를 입은 점에 대해 통렬한 반성을 해야한다”고 밝혔다.

이어 “그룹 차원에서 피해 복구에 모든 노력과 함께 피해자들에게 충분한 보상을 해 달라”고 요구했다.

이어 “무엇보다 소중한 가족을 잃고 깊은 슬픔에 잠겨 있는 유가족들에게 심심한 위로의 마음을 전한다”며 “고인들이 편히 가실 수 있도록 장례를 지원하고 피해보상 등에 있어서도 유가족들을 적극 돕겠다”고 강조했다.

또 “사고아파트에 대한 안전진단 등 후속조치를 속도감 있게 진행하겠다”면서 “서구, 입주예정자협의회, 시공사, 감리단 등이 협의해 안전진단전문기관을 선정, 정밀안전진단을 의뢰하고 그 결과에 따라 철거여부나 공사 재개 등을 결정할 것”이라고 말했다.

더불어 “입주예정자들의 의견이 최대한 반영되고 우리 시민들에게 안전하고 질좋은 아파트가 제공될 수 있도록 시 차원에서도 적극 뒷받침하겠다”며 “이번 붕괴사고로 영업 등의 피해를 입은 상가들과 현대산업개발 간에 피해 보상 등의 협상이 원만하게 이뤄질 수 있도록 노력하겠다”고 약속했다.

