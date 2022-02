[올림픽]김민석, 베이징 올림픽 값진 첫 메달…스피드스케이팅 1500m 2연속 ‘銅’

개막 나흘째, 첫 메달 안긴 김민석…평창 이어 2연속 銅

[아시아경제 김희윤 기자] 한국 남자 스피드스케이팅 간판 김민석(성남시청)이 2022 베이징 동계올림픽에서 한국에 첫 메달을 안겼다.

김민석은 8일 중국 베이징의 국립 스피드스케이팅경기장에서 열린 2022 베이징동계올림픽 스피드스케이팅 남자 1500m에서 1분44초24를 기록해 동메달을 차지했다. 네덜란드의 키얼트 나위스(1분43초21)와 토머스 크롤(1분43초55)이 각각 금·은메달을 목에 걸었다.

아시아 선수 중 올림픽 남자 1500m에서 메달을 딴 선수는 김민석이 유일하다. 앞서 2018 평창동계올림픽에서 동메달을 획득하며 아시아 최초 올림픽 남자 1500m 메달리스트로 기록된 김민석은 2회 연속 메달 획득으로 아시아 빙속 역사에 새로운 이정표를 세웠다.

특히 각종 판정시비로 몸살을 앓고있는 한국 선수단에 첫 메달로 더 값진 의미를 갖게 됐다.

이날 경기에서 김민석은 나위스가 올림픽 기록을 경신하는 사이 최고 시속 58km로 달리며 그 뒤를 끈질기게 따라붙어 좋은 기록으로 레이스를 펼쳤다.

인코스에서 출발해 초반 300m를 23초75에 통과한 김민석은 700m에 49초13를 기록했다. 이후 더욱 속도를 낸 김민석은 1분44초24로 결승선을 통과했다.

김민석이 이번 대회 첫 메달을 획득하면서 한국 스피드스케이팅 대표팀은 한층 고조된 분위기에서 경기를 치를 수 있게 됐다.

앞서 베이징에서 스피드스케이팅 여자 3000m, 남자 5000m, 여자 1500m 경기가 치러졌지만 해당 종목에는 한국 출전 선수가 없어 김민석의 1500m가 한국 스피드스케이팅 대표팀의 첫 경기였다.

김민석과 함께 이날 경기에 출전한 박성현(한국체대)은 1분47초59를 기록하며 전체 21위에 올랐다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr