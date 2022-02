이재명, 윤여준 전 장관 만나 '뉴노멀준비위원장' 제안

윤 전 장관, 대전환 시대 준비 위해 '뉴노멀시대준비위원회' 구성 언급

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 8일 저녁 윤여준 전 환경부 장관을 비공개로 만난 자리에서 대통령에 당선된다면 뉴노멀준비위원회 위원장을 맡아달라고 제안했다.

민주당 측은 이날 오후 "오늘 만찬에서 윤여준 전 장관과 이재명 후보는 국가 현안에 대해 전반적으로 논의를 했다"고 밝혔다.

이어 "윤 전 장관은 '경제를 모르는 후보가 대통령이 된다는 것은 국민에게 공포로 다가올 것이다. 국정 최고 책임자의 무능은 해악이다. 그 해악은 국민에게 갈 것이다'는 입장을 피력하며 국정 운영을 제안했다"고 언급했다.

윤 전 장관은 이자리에서 "뉴노멀, 대전환의 시대 국정 운영 방향에 대한 변화가 필요하며, 준비된 대통령 후보가 대통령으로 당선된다면 다양한 분야의 전문가들을 모아 '뉴노멀시대준비위원회'를 구성할 것을 제안했다"는 게 민주당의 설명이다.

윤 전 장관은 또 "현재 유지되고 있는 거대 양당의 절대적 공존관계가 지속되고 있다. 이는 의회민주주의 정신을 지켜낼 수 없으며, 모순적 관계를 야기할 수 있다"며 "이재명 후보가 이야기하는 '통합정부구상'은 의회민주주의를 지키는 정신이며, 거대 양당의 국정 구조를 깰 수 있다. 거대 양당의 국정 독점구조를 깨기 위해서는 국민에게 제3의 지대의 선택지로 만들 수 있어야 한다"고 강조한 것으로 알려졌다.

윤 전 장관의 제안을 들은 이 후보는 뉴노멀시대준비위원회 구성에 동의를 표하고 "초대 위원장직을 윤 전 장관이 직접 맡아달라"고 요청했다.

이 후보는 윤 전 장관을 만나기 앞서 지난 6일 김종인 전 위원장, 7일 이상돈 전 의원 등 보수 원로들을 잇따라 만나면서 외연 확대를 시도하고 있다.

