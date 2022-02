[아시아경제 이관주 기자] 8일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1만명을 넘어섰다.

서울시에 따르면 이날 0시부터 오후 9시까지 코로나19 양성 판정을 받은 확진자는 1만1500명으로 잠정 집계됐다.

서울의 하루 확진자 수가 1만명을 넘은 것은 이번이 처음으로, 전날 같은 시간대 5941명과 비교하면 두 배 가까이 늘어났다.

서울의 하루 코로나19 확진자 수는 이달 2일 첫 5000명대에 진입한 이후 3일 6000명대, 4일 8000명대까지 늘어났다. 이후 주말 영향으로 7일 5000명대까지 내려갔으나 다시 폭증했다.

집계를 마무리하는 0시까지 시간이 남은 만큼 확진자 규모는 더 늘어날 것으로 보인다.

