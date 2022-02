日 "한국도 대만처럼 후쿠시마산 수산물 수입해야"

[아시아경제 이창환 기자] 일본 정부가 8일 대만의 일본 후쿠시마산 식품 수입 허용 결정과 관련해 한국 등에도 수입 금지 해제를 강하게 요구하겠다고 했다.

마쓰노 히로카즈 일본 관방장관은 이날 기자회견에서 대만의 후쿠시마산 수입 금지 해제를 계기로 한국, 중국과도 해제 협의를 하겠냐는 취지의 질문에 이같이 답변했다.

마쓰노 장관은 "작년 11월 중·일 외교장관 회담을 포함해 온갖 기회를 통해 중국 측에 조기 철폐를 지금까지 강하게 요구해왔고, 한국 측에도 다양한 기회에 일본산 수산물 등에 대한 수입 규제 철폐를 재촉해왔다"며 "계속 중국과 한국 측에 이런 규제의 조기 철폐를 강하게 요구해갈 생각"이라고 밝혔다.

앞서 대만 정부는 이날 오전 일본 후쿠시마 일대 5개 현의 식품 수입을 허용한다고 발표했다. 대만은 2011년 3월 일본 후쿠시마 원전 사고 이후 이 일대 농수산물 등 식품 수입을 금지해왔는데 이번에 수입 금지 조치를 해제한다.

이는 일본이 주도하는 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)에 가입하기 위해 대한이 일본의 요구를 수용한 것이라는 해석이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr