코로나19 감염 목포시 7일 ‘역대 최다 202명 확진’

설 연휴 인구이동 영향, 오미크론 변이 확산

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시는 코로나19 확산세가 좀처럼 수그러들 기미가 보이지 않는 가운데 지난 7일 202명이 신규확진자로 분류되면서 최다를 기록했다.

8일 목포시에 따르면 설 명절 연휴 이후인 목포 확진자 수는 지난 5일 141명, 6일 150명, 7일 202명으로 늘어가는 상황이다.

이날 오후 6시 기준 113명이 확진되면서 또 최다 확진자를 갱신할 지 관심이 쏠리고 있다.

특히 전파력이 강한 오미크론 변이 확산과 설 연휴 인구이동 영향으로 가족·지인 간 접촉·감염이 속출하고 있다.

감염경로는 자가격리 중 양성판정을 받은 경우와 역학조사 및 선행확진자, 타 지역 접촉 등으로 다양하며, 연령대 역시 영유아부터 노인층까지 가족단위 확진이 늘면서 고르게 분포하고 있다.

이런 확산세가 장기화 되면서 일부 지역 내 맞벌이 부부들은 자녀들의 감염을 예방하기 위해 자가 보육을 시행하고 있는 반면, 여건이 되지 않는 가정은 긴급보육을 통해 육아를 이어가고 있지만 이마저도 코로나 검사를 해야지만 등원이 가능한 상황이다.

지역 소상공인들 역시 9시 영업제한이 연장되면서 영업자체를 포기하거나 대부분 배달에 의존하고 있다.

목포 하당서 업소를 운영하는 김모씨는 “가게를 오픈하는 자체가 적자고 직원들은 고사하고 가족들까지 총동원해서 버티고 있지만 한계에 다다른 것 같다”며 “이대로 확산세가 줄어들지 않는다면 우리는 폐업을 해야 한다”고 하소연 했다.

한편, 목포 인근지역 코로나 확산세는 무안 71명, 영암 35명, 신안 12명 등으로 지속적으로 늘어가고 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr