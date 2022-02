울진 해경, 죽변항 앞바다 선박화재 긴급 출동 … 8명 모두 구조, 오일펜스 설치 완료

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 울진 해양경찰서는 8일 오전 4시 45분께 울진군 죽변 동방 3해리에서 조업 중이던 선박에 화재가 발생하자 죽변항으로 예인해 진화했다.

울진 해경에 따르면 이날 새벽 해진호 기관실에서 연기가 난다며 인근 해상을 지나던 장보고호 선장으로부터 신고를 받았다.

울진해경은 인근 경비함정과 해경구조대, 죽변파출소 연안구조정을 현지에 급파했다. 인근에 있던 선박과 경북소방본부, 수협 등 유관기관에도 구조 협조 요청을 해 진화작전에 돌입했다.

울진해경은 사고지점 인근에 오전 4시 57분 도착해 해진호 승선원 8명을 전원 구조했다. 이후 사고 선박을 죽변항으로 예인해 소방과 합동 진화작업을 펼친 뒤 오전 10시50분 화재를 완전 진압했다.

당시 죽변항에는 사고선박으로부터 3.8ℓ가량 유류가 유출돼 해양오염 확산 방지 작전도 전개됐다. 해경구조대와 죽변파출소 직원들은 오일펜스 설치를 완료했다.

울진해경은 화재원인과 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr