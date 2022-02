[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 경산시는 8일 시 공무원과 시민을 대상으로 ‘사랑의 헌혈운동’ 행사를 펼쳤다.

단체 헌혈이 급감하는 동절기인데다 코로나19 장기화로 혈액 수급난이 심해지자 이에 대응하기 위해 행사를 마련했다.

개인별 헌혈시간을 배정해 감염병 차단을 위한 안전 조치도 취해졌다.

안경숙 경산시보건소장은 “동절기에 코로나19 사태가 더해져 전국적으로 혈액 수급이 어려운 때 적극적인 헌혈 동참을 바란다”고 말했다.

