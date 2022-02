글랜비아 퍼포먼스 뉴트리션, 한국 공식 쇼핑몰 개편

글로벌 스포츠 보충제 전문기업 '글랜비아 퍼포먼스 뉴트리션(Glanbia Performance Nutrition) 코리아'의 한국 공식쇼핑몰이 새롭게 단장했다.

이번에 리뉴얼된 공식쇼핑몰 GPN몰은 고객들이 구매 전 제품 정보를 더 쉽고 자세하게 확인할 수 있도록 가이드를 제공하며, 편안한 쇼핑을 위해 홈페이지 UI도 개선했다. 또한, 제품 기능별 추천으로 필요한 제품을 보다 쉽게 찾을 수 있다.

글랜비아(Glanbia)는 130개국 이상에서 판매되는 아일랜드 글로벌 뉴트리션 기업이다. 옵티멈뉴트리션 브랜드는 1986년부터 변치 않는 프리미엄 퀄리티를 유지해오고 있다.

글랜비아 퍼포먼스 뉴트리션(GPN) 코리아 최지인 이사는 “고객들이 필요한 제품에 대한 구체적인 정보를 보다 쉽게 얻을 수 있도록 보다 직관적인 방향으로 개선했다”며 “글랜비아의 제품에 관심을 가지고 방문해 주시는 고객들이 보다 편안한 쇼핑을 하실 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 글랜비아는 이번 리뉴얼을 기념해 프로모션을 진행한다. 2월 8일부터 7일간 매일 선착순 30명 한정 1만원 할인쿠폰을 지급한다. 또한 2월 한달 간 베스트 포토리뷰를 작성해 준 10명을 추첨해 대표 브랜드 '옵티멈뉴트리션'의 보충제 ‘플래티넘하이드로웨이’, ‘골드스탠다드웨이’, ’아미노에너지’ 본품을 경품으로 제공한다.

글랜비아 공식몰인 GPN몰은 정식 수입 신고 절차 및 검사를 통과하고 식품의약품안전처의 건강기능식품 인증을 획득해 제품에 대한 효과와 안전성을 공인받은 제품들을 판매하고 있다. 이를 통해 글랜비아 코리아는 투명하고 믿을 수 있는 상품에 대한 설명과 스포츠 영양에 대한 정보를 제공해 스포츠 보충제 소비자들의 수준을 한층 높이고, 소비자들이 현명한 선택을 할 수 있는 정보를 지원한다는 계획이다.

공식쇼핑몰 GPN몰 리뉴얼을 계기로 앞으로 글랜비아(Glanbia)의 소식과 흥미로운 콘텐츠를 꾸준히 제공할 계획이다.

