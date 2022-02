원유니버스, 60억원 투자 유치…초록뱀 등과 메타버스 확장

[아시아경제 박형수 기자] 와이제이엠게임즈 와이제이엠게임즈 193250 | 코스닥 증권정보 현재가 3,200 전일대비 5 등락률 +0.16% 거래량 3,039,966 전일가 3,195 2022.02.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 와이제이엠게임즈 "국내 최대 VR 기업과 국내 1위 그래픽 스튜디오 합병"“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 는 가상현실(VR) 기술업체 원유니버스가 60억원의 신규 투자를 유치했다고 8일 밝혔다. 투자 유치를 발판으로 초록뱀미디어와 손잡고 메타버스 엔터 영역에도 나설 계획이다.

종합 컨텐츠 기업 초록뱀미디어도 원유니버스에 투자했다. 원유니버스는 누적 투자 280억원을 달성했다. 원유니버스는 초록뱀과 함께 기존 VR 사업 외에 메타버스 플랫폼을 타겟으로 한 콘텐츠 제작 등 다양한 분야에서 협력을 이어갈 계획이다.

민용재 원유니버스 대표는 "원이멀스가 추구하는 메타버스는 현실 생활을 기반으로 한다"며 "의료, 연예, SNS를 포괄하는 종합 메타버스를 1분기에 공개할 것"이라고 말했다.

와이제이엠게임즈의 관계사 원유니버스는 메타버스 VR 전문 개발사 원이멀스와 국내 1위 그래픽 스튜디오 봄버스가 합병해서 새롭게 출범한 라이프 커넥티드 메타버스 전문업체다. 게임, 플랫폼, 가상 부동산, 의료, 미팅 등 메타버스 분야에 주력한다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr