㈜디에스솔루션즈, ‘온라인 판매자 동반성장’ 집중

비타페이 신규 서비스 마켓 확대

코로나의 장기화로 비대면 문화가 확산되며 외식, 교육, 쇼핑 등 다양한 사회 영역에서 생활양식의 변화가 나타났다. AI(인공지능), 배달시장, 가정간편식(HMR) 시장이 눈에 띄게 성장 중인 가운데, 온라인 거래량도 크게 증가하며 자금과 관련한 고민을 떠안게 된 판매자들도 증가하는 추세다.

판매자들의 자금 고민이 커진 것은 온라인 선정산 플랫폼의 이용자 수가 급증한 것을 통해서 알 수 있다.

최근 온라인 선정산 플랫폼 ‘비타페이’는 2020년 이후 지속적으로 이용자의 수가 증가하고 있다고 밝히며, 커지는 셀러 수요에 선정산 마켓 확대를 진행하고 있다고 밝혔다.

비타페이는 점점 커지는 고객사의 니즈에 부응하기 위해 마켓을 확대해 마켓컬리, 이랜드 리테일 등에서 선정산이 가능하도록 서비스를 제공 중이며, 당일 서비스가 가능한 인터파크의 경우 서류의 간소화로 익일정산을 지원하고 있다.

또한 판매자들의 매출급증을 고려해 최대 95%까지 선정산을 지원하며 서비스 이용조건을 낮춰 접근성을 확대해 나가는 중이다.

㈜디에스솔루션즈 관계자는 “회원사가 보내준 호응에 보답하기위해 2022년은 ‘협력사 동반 성장의 해’로 정하면서 다양한 판로지원과 서비스 영역을 확대할 예정”이라면서, “소상공인과 동반성장을 목표로 하고 있는 만큼 판매자들의 매출상승과 판로 확대를 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 비타페이 플랫폼을 운영하는 ㈜디에스솔루션즈는 선정산 서비스를 출시한 이후 6년간 축적한 빅데이터를 기반으로 AI 소상공인 리스크 스코어링 시스템 프로젝트를 진행 중에 있으며, 산업은행 ‘데이터 기반 혁신기업 특별자금’을 지원받기도 했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr