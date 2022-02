GTX-B 수혜 기대, ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’

부동산 시장에서 수요를 결정짓는 요소 하나를 꼽자면 단연 교통이다. 이는 지하철이나 광역 교통망 등 개통으로 인근 수혜 지역의 부동산 가치가 상승하는 효과로 짐작할 수 있다.

수도권에서의 대표적인 교통 호재로는 수도권광역급행철도(GTX)를 꼽을 수 있다. 이미 착공에 들어간 GTX-A노선(운정~동탄)을 비롯해 최근 GTX-B(송도~마석), GTX-C(덕정~수원) 노선 개발이 진행되면서, 인근 부동산 시장에 주는 영향은 컸다. 실제로 이들 노선의 수혜 단지를 중심으로 수요자들의 관심이 높다.

실제로 통계청이 지난 25일 발표한 ‘2021년 인구이동통계’에 따르면, 서울에서 다른 시도로 전출한 인구는 총 56만7,366명으로 이중 63.8%인 36만2,116명이 경기도로 이사했다. 인천으로 이사한 사람은 4만4,859명으로 두 번째로 많았다. 서울에 직장을 둔 채 인근 지역으로 출퇴근하는 사람이 많다는 얘기다.

GTX 노선 정차역 인근에서 분양한 단지들의 청약 경쟁이 높은 이유도 여기에 있다. 실제로, 지난해 11월 경기도 파주시 동패동에서 분양한 'GTX 운정 금강펜테리움 센트럴파크'는 GTX-A 노선 운정역 역세권 단지로, 1순위 평균 79.7대 1의 청약 경쟁률을 기록한 바 있다.

이러한 가운데 현대건설이 2월, 인천광역시 연수구 송도동에서 분양 예정인 ‘힐스테이트 레이크 송도 4차’가 있다. 단지는 지하 2층~지상 36층, 12개동, 전용면적 84~165㎡, 총 1,319세대 규모로 조성된다.

힐스테이트 레이크 송도 4차는 단지에서 반경 2km에는 GTX-B 노선이 들어서는 인천대입구역이 위치해 있다. 여기에 단지와 가까운 수인선 송도역에는 KTX송도역도 예정돼 있으며, 송도 내부순환선 트램(계획)과 수도권 제2순환고속도로도 계획돼 있다.

힐스테이트 레이크 송도 4차 도보권에는 2024년 9월 해양3초등학교가 개교 예정이다. 올해 3월에는 인천현송중학교도 개교를 앞두고 있어, 초등학교부터 중학교까지의 안전 통학 환경도 조성된다. 명성 높은 채드윅국제학교, 과학예술영재학교를 비롯해 인천대학교 송도캠퍼스, 연세대학교 국제캠퍼스 등도 가깝다.

힐스테이트 브랜드 아파트로 아파트 평면과 커뮤니티 등 상품성도 우수하다. 단지는 알파룸·팬트리·드레스룸(일부평면 제외) 등을 도입해 수납 공간을 넉넉히 배치했고, 거실은 2·3면 개방형(84A 타입은 제외)으로 설계해 넓은 거실폭을 확보했다. 여기에 2.5m의 높은 천정고(우물천정 2.65m) 설계로 개방감도 우수하다.

세대 내부에는 신종 코로나 바이러스(코로나19)로부터 입주민을 지키기 위한 ‘포스트코로나 공간솔루션’이 적용된다. 우선, 현관과 복도에는 ‘H클린현관_퓨어’(적용내용 평형별 상이)가 적용될 예정으로 에어샤워, 의류 관리기 옵션 등 위생 스테이션으로 재탄생한다. 미세먼지로 오염된 겉옷을 복도에서 바로 처리가 가능하다.

