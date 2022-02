KCB, 새로운 기업신용평가 플랫폼 '비즈그라운드' 오픈

- KCB-조달청 업무협약체결, 2월 7일부터 공공입찰 나라장터시스템에 적용

- 대안정보 활용을 통한 중소기업·개인사업자 평가불이익 해소

국내 대표 종합신용평가사인 코리아크레딧뷰로(KCB)가 기업신용평가 플랫폼 서비스 ‘비즈그라운드’를 2월 7일에 정식 오픈했다.

새롭게 선보이는 ‘비즈그라운드’ 서비스는 기존 서비스와 차별화된 디지털 혁신기술을 활용한 기업신용평가 서비스로, 별도 서류제출 없이도 1분이면 평가 신청이 가능하다. 또한 1일 이내에 신용평가서를 발급 받을 수 있으며, 기존 기업신용평가 서비스 대비 합리적인 가격으로 제공될 예정이다.

KCB는 조달청과의 업무협약 체결을 통해 나라장터 시스템 연계를 완료하였으며, 이를 통해 공공입찰에 참여하는 법인 및 개인사업자들도 비즈그라운드 플랫폼에서 쉽고 빠르게 신용평가 등급을 나라장터 시스템에 제출할 수 있게 되었다.

특히 중소기업과 개인사업자가 어려움을 겪고 있는 가운데 KCB는 기존의 재무데이터 위주의 신용평가 방식을 보완하여 다양한 빅데이터 및 대안정보를 적극 활용, 평가 불이익을 해소하고자 하였다.

KCB 이욱재 상무는 “기존 기업신용평가 서비스는 신청 후 발급까지 평균 며칠이 걸리고 높은 비용 부담으로 고객들이 그 동안 많은 불편함을 겪었다”며 “새롭게 선보이는 비즈그라운드는 불필요한 서류제출 단계를 최소화 해 신속하고 편리한 것이 최대 장점”이라고 말했다.

또한 “나라장터 입찰 시 평가등급확인서 제출이 긴박한 기업을 위해 당일 발급 서비스도 제공하며 정부지원사업, 공공입찰 정보 알림 등 고객 편의를 위한 무료 서비스도 이용 가능하다”고 밝혔다.

한편 KCB는 2월 7일부터 비즈그라운드 그랜드 오픈 이벤트를 통해 회원가입 고객을 대상으로 경품 및 할인혜택을 제공할 예정이다.

